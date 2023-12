'El Tractor' legt uit hoe vertrek bij de Wolfpack ook hem verrast heeft: "Ik ben Patrick Lefevere nog altijd heel dankbaar"

Tim Declercq zal voortaan niet langer in het truitje van de Wolfpack te zien zijn. Patrick Lefevere zag zijn werkpaard bij uitstek vertrekken naar Lidl-Trek.

'El Tractor' haalt in een babbel met Het Laatste Nieuws op stage aan of dat vertrek er al lang zat aan te komen. "Op een bepaald moment zeker niet. Ik had ergens wel het idee dat ik mijn carrière ging uitdoen bij Soudal Quick-Step. In een korte tijd kan er ook heel veel veranderen."

Dat is dus blijkbaar wel gebeurd. "Ik ben Patrick Lefevere en de ploeg nog altijd heel dankbaar voor de prachtige jaren die ik daar gehad heb. Op een bepaald moment is het ook misschien goed om toch eens uit die vertrouwde omgeving te gaan en voor een nieuwe uitdaging te kiezen. Op dat vlak ben ik heel tevreden met de kans bij Lidl-Trek."

TIM DECLERCQ ZIET AMBITIEUS LIDL-TREK

De 34-jarige teamspeler heeft al een aantal indrukken kunnen opdoen bij zijn nieuwe werkgever. "Je merkt dat ze zeer ambitieus zijn en een zeer moderne visie op het wielrennen hebben die wetenschappelijk geïnspireerd is. Ik denk dat ik mij hier heel snel thuis ga voelen."