Mathieu van der Poel bezorgt Nederlands bondscoach kopzorgen: "Een hels dilemma"

Mathieu van der Poel staat in 2024 voor een moeilijke keuze. Rijdt hij op de Olympische Spelen het mountainbiken of de wegrit?

Het leek een evidentie te zijn dat Mathieu van der Poel op de Olympische Spelen zou deelnemen aan het mountainbiken. Maar de Nederlander lijkt nu toch te twijfelen en denkt nu ook aan een deelname aan de wegrit.

Want de combinatie van het mountainbiken en de wegrit is hoe dan ook onmogelijk. Er zitten maar een paar dagen tussen en ook zijn deelname aan de Tour hangt af van zijn keuze. Bij het mountainbiken rijdt hij de Tour niet.

Wegrit of mountainbike?

Maar het bezorgt de Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt wel kopzorgen. "Voor de wegwedstrijd rijdt hij idealiter de Tour wél uit", stelt hij bij Wielerflits. Want dat resulteerde dit jaar wel in een wereldtitel in Glasgow.

"Maar als hij het mountainbiken serieus wil oppakken, moet hij in de weken van de Tour op de MTB trainen", stelt De Knegt nog.

"Die keuze is volledig aan hemzelf. En ik snap dat dit voor hem een hels dilemma is. De olympische titel op de weg is ook heel interessant. En ook gewoon realistisch als je naar dat parcours kijkt."