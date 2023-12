Niet alleen Van der Poel en Pidcock keren terug: twee Belgen duiken opnieuw het veld in

In Herentals duiken Mathieu van der Poel en Tom Pidcock voor het eerst het veld in. Ook twee ploegmaats van Mathieu van der Poel keren terug.

Quinten Hermans en Gianni Vermeersch keren in Herentals voor het eerst terug naar het veld. De twee Belgen bouwden hun veldritprogramma de laatste jaren steeds meer af om meer op de weg te gaan rijden.

Hermans reed vorig jaar nog 14 wedstrijden en won in Ardooie. De 28-jarige Hermans eindigde toen twaalf keer in de top tien, de andere twee keren gaf hij op. Vermeersch reed de voorbije twee seizoenen telkens 8 crossen.

"Als het goed gaat, zie ik niet waarom het WK niet kan, maar normaal wordt het BK de laatste cross", zegt Hermans bij WielerFlits. Welke andere crossen Hermans nog rijdt, is nog niet duidelijk.

Gianni Vermeersch

Voor Vermeersch geldt eigenlijk hetzelfde. Zijn vorig seizoen in het veld viel wat tegen, met geen enkele notering in de top tien. Dat kwam door weinig crosstraining en zijn late deelname aan het WK Gravel.

"Het is zeker de bedoeling dat het specifieke crossniveau en de conditie er deze keer wel is", zegt Vermeersch. Hij sluit een deelname aan het WK veldrijden in Tabor ook niet uit.