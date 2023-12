BORA-hansgrohe slaat terug in zaak Uijtdebroeks: "Precies zoals Remco Evenepoel"

De zaak Cian Uijtdebroeks blijft reacties uitlokken. Ook bij de Duitse wielerploeg bijten ze stevig van zich af.

BORA-hansgrohe is duidelijk ‘in hun gat gebeten’ door de uitspraken over het vertrek van Cian Uijtdebroeks. Ook sportieve zaken kwamen duidelijk naar boven.

Zo was er de zaak met Alexander Vlasov die in het klassement van de Vuelta boven onze landgenoot moest eindigen. Ploegleider Rolf Aldag zet in de Cycling Podcast nog eens de puntjes op de i over dat voorval.

“Ik zie niet in waar er in de Vuelta een fout zou zijn gebeurd. Er was met Jonas Koch iemand aangeduid om Cian te beschermen. Hij had dus altijd iemand bij zich”, vertelt de man van BORA-hansgrohe.

Daarnaast was er ook het fietsdebacle in de Chono des Nations. “De Chrono des Nations behoorde dan weer niet tot ons programma. We trokken er uiteindelijk als training naartoe met Cian. Als ploeg kunnen we zeggen dat er niets is gebeurd dat we niet voorzien hadden. Cian reed met dezelfde tijdritfiets als Remco Evenepoel. Die heeft het daarmee niet echt slecht gedaan, denk ik. Je kan dus moeilijk zeggen dat de fiets of ons materiaal niet competitief zouden zijn.”