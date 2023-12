Tim Declercq doet na vertrek bij Soudal-QuickStep zijn verhaal over mislukte fusie

Tim Declercq rijdt volgend jaar niet meer voor Soudal-QuickStep. Hij komt de volgende twee jaar voor Lidl-Trek uit.

Maar liefst zeven jaar reed Tim Declercq voor de ploeg van Patrick Lefevere, maar daar komt eind deze maand een einde aan. Declercq had al getekend bij Lidl-Trek, toen het hele fusieverhaal met Jumbo Visma losbarstte. Een moeilijk moment ook voor Declercq.

“Ik maakte mij vooral zorgen om het personeel”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “De renners, die zouden wel ergens onderdak vinden. Maar er waren ook heel veel personeelsleden die op een paar jaar van hun pensioen stonden. Zouden zij wel een ploeg vinden?”

Declercq is dan ook heel erg duidelijk in zijn conclusie. “Dat hield me echt bezig. Met een ploeg minder is er altijd iemand die de rekening moet betalen. Ik ben toch blij dat de fusie niet is doorgegaan. Het zou voor de wielersport geen goede zaak geweest zijn, moesten twee topteams zouden samengaan. Daar zat niemand op te wachten.”