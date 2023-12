Topper zegt af voor cross van X2O Badkamers Trofee in Herentals

Zaterdag wordt de manche in Herentals van de X2O Badkamers Trofee gereden. Dat zal helaas zonder Sanne Cant zijn.

Tien dagen geleden liep Sanne Cant een lichte knieblessure op toen ze in het Franse Flamanville tegen de vlakte ging. Ze moest daardoor een weekje rust houden en individueel werken tijdens de stage van haar ploeg in Benicasim.

De 33-jarige Cant, die voor Crelan-Corendon uitkomt, is hersteld van de blessure, zo laat ze weten vanuit Spanje, maar door niet te trainen zit de Belgisch kampioene met een conditionele achterstand.

In overleg met de ploegleiding is beslist om nog een week extra in Spanje te blijven en zo extra te trainen richting de eindejaarsperiode. “Met pijn in het hart, want ik was er zaterdag graag bij geweest in Herentals, een thuiscross die me nauw aan het hart ligt”, vertelt ze.

“Maar die week rust was noodzakelijk en in plaats van met twijfels van start te gaan, bereid ik me liever goed voor op wat komt, door hier in betere weersomstandigheden extra uren te malen.”