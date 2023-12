BORA-medewerker schetst weinig fraai beeld van "ondankbare" Cian Uijtdebroeks

Cian Uijtdebroeks zit nog altijd in een transferstorm. Hij verbrak zijn contract bij BORA-hansgrohe en tekende voor vier jaar bij Visma-Lease a Bike.

Journalist Thijs Zonneveld bracht in zijn podcast In het Wiel deze week een verhaal over pesterijen tegenover Uijtdebroeks. Zo zou hij er in de Vuelta een WhatsApp-groepje geweest zijn waar Uijtdebroeks niet in zat en ze over hem roddelden.

Maar Michel Wuyts kreeg op 28 november, bijna twee weken voor de aankondiging van de transfer, een ander beeld geschetst van Uijtdebroeks. Een BORA-medewerker sprak hem toen aan op een evenement.

Volgens de BORA-medewerker is er een onvolledig beeld van Uijtdebroeks. "Hij is niet meer dat meegaande jongetje. Cian is eigenzinnig en ondankbaar", klinkt het bij HLN.

Ondankbaar

Zo zou Uijtdebroeks Sergio Higuita en Nico Denz in de Vuelta als helpers gekregen hebben. Zij zouden hem in het begin van de Vuelta uit netelige situaties geholpen hebben en zo zijn klassement hebben gered.

"Een dankwoord kon er bij Cian niet af. Van een aspirant-kopman verwacht je een andere instelling", klinkt het. "Die achtste plaats in de Vuelta is de hoogste die Cian ooit in een grote ronde zal halen", klonk het nog.

Volgens de BORA-medewerker is de tijdrit van Uijtdebroeks niet goed genoeg en zijn marge om te groeien als klimmer zou klein zijn. "Als hij opstapt, zal dat licenties kosten", klonk het nog fel.