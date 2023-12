Christoph Roodhooft deelt klein steekje uit richting Van Aert en Pidcock

Wout van Aert keerde vorige week al terug in het veld, deze week is het aan Mathieu van der Poel. Het programma van de Grote Twee verschilt toch enigszins.

Mathieu van der Poel zou normaal maar op 22 december opnieuw het veld induiken in Mol, maar doet dat komende zaterdag al in Herentals. Daar mag Van der Poel voor het zijn regenboogtrui nog eens showen.

Ploegleider Christoph Roodhooft is blij met het programma van Van der Poel, die in totaal 14 crossen rijdt dit seizoen. En er is ook een duidelijk verschil met zijn programma van vorig jaar, toen Van der Poel nog één cross reed voor de winterstage.

"Dat was niet de beste keuze, omdat alles heel dicht op elkaar geplakt raakte. Nu zit het programma beter in elkaar", zegt Roodhooft bij Het Nieuwsblad. De winterstage werd vorige week al afgewerkt.

WK veldrijden

Afsluiten doet Van der Poel op het WK in Tabor. Maar Van Aert en Pidcock laten dat WK bewust links liggen. "Jammer voor de sport. Laat ik het daarop houden", stelt Roodhooft nog.