Lars van der Haar spreekt klare taal over entree van Mathieu van der Poel in het veld

Morgen is het zover. Dan verschijnen Mathieu van der Poel en Tom Pidcock in Herentals aan de start van hun eerste cross deze winter.

Het publiek heeft er lang op moeten wachten, maar zaterdag is Mathieu van der Poel, een weekje eerder dan eerst gepland, te aanschouwen in het veld.

Lars van der Haar, één van de crossers die de voorbije maanden het vaakst in beeld kwam, heeft er helemaal geen moeite mee dat zijn landgenoot weer van de partij is.

“De komst van van der Poel en Pidcock heeft zijn voordelen”, klinkt het bij Herentals Crosst. “Iedereen zal nu naar hen kijken, dat is perfect. Op die manier kunnen wij wat in de luwte werken.”

Van der Haar is ervan overtuigd dat Van der Poel meteen voor de zege meedoet, terwijl Pidcock nog wat tijd nodig zal hebben. Zelf mikt hij op het podium. “Of een podiumplaats nu meer waarde krijgt? Voor mij niet. Een podium heeft altijd evenveel waarde.”

Het seizoen liep tot nu toe goed voor Van der Haar. “Een paar extra overwinningen was mooi geweest, maar ik stuitte een aantal keer op een sterke Eli Iserbyt of een ploegmaat die een goede dag had. Na twaalf jaar in het veld ben ik echter heel blij dat ik nog zo’n mooie resultaten kan neerzetten.”