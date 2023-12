Paul Herygers begrijpt Wout van Aert volledig: "Goed gedaan, Wout"

Wout van Aet heeft er al één van zijn acht crossen opzitten dit seizoen, op dit moment is hij op stage in Spanje. Maar er is wel begrip voor zijn keuzes.

Wout van Aert kiest er dit jaar voor om te schrappen in zijn crossprogramma. Slechts acht crossen staan er op zijn kalender, zijn laatste cross rijdt hij wellicht al op 4 januari. Tenzij hij Zonhoven (07/01) of Benidorm (27/01) nog toevoegt. Maar het crossen is geen prioriteit meer voor Van Aert. Hij wil zich volledig focussen op de weg en zich daar optimaal op voorbereiden. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix winnen zijn topprioriteit voor Van Aert. Aan zichzelf denken Ook Paul Herygers begrijpt dat. "Voor mij moet Wout zich niet meer bewijzen. Het is hoog tijd dat hij eens aan zichzelf gaat denken, en ik merk dat hij dat nu doet", zegt de co-commentator bij WielerFlits. Herygers haalt het voorbeeld van Herentals en Lille aan, crossen die opgericht zijn voor Van Aert. Maar hij slaat die dit jaar over. "Als ik dat hoor, kan ik alleen denken: goed gedaan, Wout. Het is de hoogste tijd om die dikke klassieker te pakken op de weg."