🎥 Wat een overschot! Daar is Pogacar opnieuw: met één hand vlamt hij zijn hele ploeg in de vernieling

Tadej Pogacar wil in 2024 opnieuw vol voor de overwinning gaan in de Tour de France en mogelijk ook nog wat klassiekers meepikken. De sterke Sloveen is op training alvast heel wat indruk aan het maken.