Pidcock heeft stevig nadeel tegen Van Aert en Van der Poel: "Wordt niet makkelijk"

Er ging in Herentals bijzonder veel aandacht naar Mathieu van der Poel, maar ook Tom Pidcock reed er zijn eerste cross van het seizoen. En de Brit werd ondanks een stevig nadeel tweede.

In tegenstelling tot Mathieu van der Poel had Tom Pidcock wel wat tijd nodig om het goede gevoel op zijn crossfiets terug te vinden. In tegenstelling tot andere jaren duurde het nu geen drie crossen, maar slechts drie ronden.

Daarna kwam de Brit aansluiten bij Iserbyt, Van der Haar en Mason en reed net voor het ingaan van de laatste ronde nog weg van hen. Met een tweede plaats verraste Pidcock dan ook in Herentals.

Slechte startpositie

Want in tegenstelling tot Van der Poel kan Pidcock niet vanop de eerste startrij vertrekken, maar slechts van de vierde of de vijfde. "Hij heeft het WK niet gereden en daar zijn veel punten te verdienen", zegt zijn trainer Kurt Bogaerts bij Sporza.

In 2022 werd Pidcock nog wereldkampioen, die punten verloor hij dit jaar allemaal waardoor hij naar de 39ste plaats is gezakt op de UCI-ranking. "Daarom gaat het niet makkelijk zijn om mee te doen voor de overwinning."

"Hij zal altijd al een kloof moeten overbruggen en dat gaat niet makkelijk zijn om met die jongens in duel te gaan", doelt Bogaerts op Van der Poel en Van Aert.