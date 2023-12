Benoot, Van Wilder en Dumoulin achterna: 'Wereldkampioen vertrekt vroegtijdig bij dsm-firmenich'

De Italiaan Lorenzo Milesi (21) verlaat vroegtijdig Team dsm-firmenich. De ex-wereldkampioen trekt naar Movistar.

Lorenzo Milesi maakte dit jaar de overstap van het opleidingsteam naar de hoofdmacht van Team dsm-firmenich. Daar deed hij het uitstekend, hij pakte de wereldtitel tijdrijden bij de beloften en werd vijfde op het WK op de weg bij de beloften.

Daarna volgde nog een hoogtepunt voor de Italiaan, want in de Vuelta pakte hij de eerste rode trui. In de uitgeregende ploegentijdrit kwam hij als eerste over de streep en pakte zo de leiderstrui. Een dag later speelde hij die echter alweer kwijt.

Opnieuw een vertrekker

Milesi had nog een contract tot eind 2025 bij het Nederlandse team, dat volgend jaar verder gaat als Team dsm-firmenich PostNL, maar vertrekt daar dus. Dat melden WielerFlits en GCN. De Italiaan zou naar Movistar trekken.

En zo wordt Milesi de zoveelste renner die vroegtijdig vertrekt bij DSM. Onder meer Tiesj Benoot, Harm Vanhoucke, Ilan Van Wilder, Marc Hirschi, Marcel Kittel, Michael Matthews en Tom Dumoulin vertrokken voor het einde van hun contract bij het Nederlandse team.