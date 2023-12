Wout van Aert moest ex-wereldkampioen teleurstellen: "Moeten er respect voor hebben"

Wout van Aert maakte in Essen zijn rentree in de cross, maar liet de cross in 'zijn' Herentals wel schieten. En daar was niet veel aan te veranderen.

Om het crossgevoel al eens terug te vinden, reed Van Aert de cross in Essen. Dat ging voortreffelijk, want hij won meteen met overschot. De concurrentie was wel niet de grootste, maar daar kon Van Aert niets aan doen natuurlijk.

Daarna vertrok Van Aert met Jumbo-Visma op stage naar Spanje, waardoor hij er zaterdag niet bij was in Herentals. De voorbije drie jaar was Van Aert telkens wel aanwezig in de cross in zijn thuishaven.

"Dat Wout er niet was, was een teleurstelling, zegt organisator Erwin Vervecken bij In de Leiderstrui. Maar er was geen enkele manier om Van Aert op andere gedachten te brengen.

"We hebben ons erbij neergelegd, dus geen privéjets en dergelijke overwogen. We moeten er respect voor hebben", zegt Vervecken nog. Maar de ex-wereldkampioen begrijpt ook waarom Van Aert verstek gaf.

De doelen van Van Aert liggen natuurlijk niet in december, maar wel in april met Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "Voor iemand van zijn statuur zijn dat de belangrijkste twee koersen, daar zal hij tot het einde van zijn loopbaan op jagen."