Cavendish met ultiem doel in 2024: "Hij zal blij zijn als het ons lukt"

Mark Cavendish heeft maar één doel voor 2024. De Brit wil het record van Eddy Merckx in de Tour de France breken.

Eddy Merckx en Mark Cavendish hebben tot nu toe 34 ritzeges geboekt in de Tour de France. Dat record wil de Brit nu met Astana Qazaqstan Team verbreken.

Nochtans leek die droom er niet meer te komen. Cavendish moest vorig jaar vroeg in de Tour opgeven met een sleutelbeenbreuk en had eigenlijk al zijn afscheid aangekondigd, maar er komt nu nog een jaartje extra.

Teambaas Alexandre Vinokourov windt er geen doekjes om. “Dat is de droom. Ik ben heel goed bevriend met Eddy en heb zeker niets tegen hem”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Hij zal blij zijn als het ons lukt. Zowel voor mij als Astana zou het magnifiek zijn. De komende maanden willen we de sprinttrein voor Mark op de rails zetten om er in de Tour te staan.”

Lead-out Morkov naar Astana

Mark Renshaw werd aangetrokken, hij begeleidde Cavendish bij de helft van zijn ritzeges in de Tour. Hij wordt voltijds ploegleider. Voor de sprinttrein haalde Astana Ballerini, Morkov, Kanter en Selig binnen.

“Ik wil graag nederig blijven, maar het was als kind mijn droom om ooit in een boek te belanden met de grootste renners aller tijden. Deze sport is altijd meer dan een job voor me geweest”, zegt Cavendish over zijn exploot.