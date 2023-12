Jan Ullrich verzon zelf een wereldrecord: "Meer dan 700 sigaretten op één dag"

Jan Ullrich blijft voor verbazing zorgen in de documentaire 'The Hunted'. Nu vertelde hij ook over alle vormen van misbruik waarmee hij kampte.

Na zijn carrière kwam Jan Ullrich in een donkere periode vol drank en drugs. Zijn gezin liet hem in de steek, waarna hij nog meer ging experimenteren.

“Ik schakelde over van wijn op whisky. Eerst een fles per dag, later twee flessen. Ik verdoofde mezelf week in, week uit”, klinkt het. Naast de drank volgden ook al snel de drugs. Hij ging aan de slag met cocaïne.

“Ik ben een topsporter geweest en kon mijn lijf extreem zwaar belasten. Ik kon steeds meer whisky drinken, steeds meer cocaïne snuiven. Veel andere mensen zouden zichzelf de dood ingejaagd hebben, maar mijn lichaam hield stand.”

Hij verzon zelf ook uitdagingen. “Ik wilde bijvoorbeeld eens een wereldrecord vestigen: ik heb in één dag meer dan zevenhonderd sigaretten gerookt. Het is me een raadsel hoe ik het zo lang heb kunnen uithouden”, besluit hij.