Deens toptalent deelt anekdote over Jumbo-Visma: "Ze boekten het volledige hotel vol"

De Deen Mattias Skjelmose kende dit jaar zijn grote doorbraak. Hij wil in 2024 nog meer presteren en kijkt daarvoor ook naar Jumbo-Visma.

Mattias Skjelmose won in totaal zeven keer in 2023 en eindigde ook nog bijna 20 keer in de top drie. Onder meer in de Ronde van Zwitserland was Skjelmose goed, met een ritzege en een eindzege.

In 2024 focust Skjelmose onder meer op het klassement van de Vuelta. Daarvoor gaat hij nog meer trainen dan dit jaar. "Daarvoor ook verhuisd naar Andorra, dus dat wordt een stuk makkelijker", zegt hij bij In de Leiderstrui.

"En ik zal later in het seizoen starten. Dat zijn wel de twee belangrijkste dingen die ik heb meegenomen uit het Jumbo-succes. Daarnaast gaan we meer met voeding doen, en dat soort dingen."

Teide

De hoogtestages spelen een belangrijke rol, dat nu makkelijk gaat met het geld van Lidl. Maar in het verleden was het moeilijk om te wedijveren met Jumbo-Visma, dat veel meer geld had.

"Jumbo-Visma gebruikt hoogtestages op een heel ander niveau dan andere ploegen. Alle ploegen weten dat ook, maar het probleem was dat Jumbo-Visma naar de Teide trok en daar het enige hotel volledig vol boekte in februari."

"Niemand anders kon erheen, net als enkele jaren eerder met INEOS." Maar nu gaat het veel beter bij Lidl-Trek, waardoor ze in februari nu ook op stage kunnen.