Voorbeeld van Wout van Aert inspireert ploegmaat bij Jumbo-Visma enorm: "Dat werkt ook goed"

Wout van Aert geldt bij Jumbo-Visma als een groot voorbeeld voor anderen. Als een bron van inspiratie ook. Toch bij Attila Valter.

Dat is de Hongaarse ploegmaat van Van Aert. Bij Nemzetisport, een medium uit zijn thuisland, heeft Valter over de periode na afloop van het vorige wegseizoen. "Deze korte rustperiode verliep rustiger dan in voorgaande jaren, vooral door het behaalde succes in het seizoen. Na de Ronde van Lombardije ben ik meteen naar Andorra gegaan."

Ongeveer een maand rust heeft Valter daar genomen. Ondertussen zijn we ook twee criteriums in Singapore en Japan en een trainingsperiode in Spanje verder. Sinds het einde van het vorige seizoen heeft Valter best veel de fiets aan de kant gelaten. "Nu heb ik ook daar vooruitgang mee geboekt. Ik fiets niet elke dag."

De 25-jarige renner zit ook zonder de fiets goed in zijn vel. "Dat werkt ook goed, want als je dan terug moet hervatten, heb je veel meer honger en kun je met meer elan opnieuw beginnen. Ik heb ook niet altijd zin om te fietsen en daar moet je leren mee omgaan."

Een opvallende stelling. "Vroeger ging ik altijd trainen, zelfs als het niet verplicht was, omdat ik het gevoel had dat het moest." Er aan het eind van het seizoen eens tussenuit knijpen, kan op lange termijn cruciaal zijn. "Ik zie bij Wout van Aert of Jonas Vingegaard hoe heilzaam deze pauzes zijn."