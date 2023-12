Jonas Vingegaard geeft zijn mening over zijn nieuwe ploegmaat Cian Uijtdebroeks

In tegenstelling tot Tadej Pogacar zet Jonas Vingegaard in 2024 wel alles op de Tour. De Deen kreeg met Cian Uijtdebroeks ook een mogelijke opvolger als nieuwe ploegmaat.

Jonas Vingegaard stond dit jaar al voor de derde keer op rij op het podium van de Tour, de laatste twee jaar als winnaar. De Deen blijft bij het plan en legt de focus ook volgend jaar bij de Tour.

"De Tour is de grootste koers op de kalender. Ik ben trots op wat we al bereikt hebben, maar we willen nog beter doen", zei de Deen bij Sporza. Wellicht is het record van vijf eindzeges een nieuw doel voor de ploeg.

Uijtdebroeks opvolger?

Vingegaard verlengde nog maar zijn contract tot eind 2028 bij Visma-Lease a Bike, op het einde daarvan is hij nog altijd maar 32 jaar. Maar met het zicht op de toekomst haalde de ploeg wel Cian Uijtdebroeks (20) aan boord.

Uijtdebroeks is nog maar tien dagen bij de ploeg, erg goed heeft Vingegaard hem dus nog niet kunnen leren kennen. "Maar hij is zeer getalenteerd. Ik zal proberen om hem dingen bij te brengen."

Vingegaard ziet Uijtdebroeks als een mogelijke opvolger. Niet dat hij met zijn 27 nu al oud is, maar ten opzichte van Uijtdebroeks natuurlijk wel. "Op een dag zal iemand het moeten overnemen en hopelijk wordt Cian die persoon."