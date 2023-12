Fenomenale 11 op 11: wereldkampioene ook in Antwerpen de sterkste van het lot (en ook heel knappe Belgische prestatie)

In Antwerpen was het uitkijken naar de grote drie in de mannencross. Maar er was natuurlijk eerst nog de vrouwencross, en ook daar reed de wereldkampioene mee. Die verloor nog niet dit seizoen als ze aan de start kwam.

21 jaar is Fem van Empel. Dit seizoen reed ze al tien races voor de Wereldbeker in Antwerpen en evenveel keer won ze. In Antwerpen wilde ze daar dan ook maar wat graag elf op elf van maken en dus begon ze voortvarend. Lucinda Brand was de enige die echt kon volgen, Puck Pieterse en Ceylin Alvarado hingen snel aan de rekker. Meermaals kwamen die echter wel tot op een paar seconden van het leidersduo, waarin goed werd afgelost. Lucinda Brand dringt aan, maar van Empel wint Halfweg koers had Fem van Empel er genoeg van en pakte ze uit met een fikse versnelling, waar ook Brand niet meer kon op riposteren. Gestaag bouwde ze haar voorsprong uit, niemand kwam nog terug in het spel voor al kwam Brand wel nog een beetje aandringen. Zij hield stand op plek twee, Pieterse vervolledigde een compleet Nederlands podium en met Alvarado werd het zelfs een top-4 voor Nederland. Een erg sterke Laura Verdonschot pakte een knappe vijfde plaats in Antwerpen.