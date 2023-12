José De Cauwer ziet volgend wielerseizoen als dé kentering en geeft ook aan waaraan het ligt

Het wielerjaar 2024 wordt een speciaal geval. Dat beseft José De Cauwer nu ook al. En hij blikt met heel veel zin in dat nieuwe wielerjaar nu al vooruit. Al verwacht hij dat het ook in de toekomst zo zal gaan blijven.

"Vroeger kon je niet om bepaalde koersen heen. Je moest X en Y rijden, niets aan te doen. Het moderne wielrennen wordt meer en meer à la tête du client", is José De Cauwer duidelijk over wat de moderne wielrenners allemaal doen.

Nieuw soort wielrennen volgens José De Cauwer

En daarbij ziet hij zeker voor 2024 als kentering in hoe gedacht wordt over wielrennen. "Het wordt een apart seizoen, vooral door de Olympische Spelen", aldus De Cauwer bij Sporza. "Maar het zou de start van veel meer kunnen zijn. Het zou me niet verbazen mochten we dergelijke keuzes ook de komende jaren zien."

"We hebben al een nieuw soort wielrennen gekregen en dat proces is versneld door de Spelen in 2024 en het belang dat daar aan gehecht wordt. Ik vermoed dat we ook in 2025, zonder Spelen, dergelijke veranderingen zullen krijgen."