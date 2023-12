Moet de concurrentie schrik hebben van Van der Poel? Wereldkampioen onthult zijn plan

Mathieu van der Poel demonstreerde in zijn eerste twee crossen zijn overmacht. Gaat de Nederlander ook in Antwerpen herhalen?

In Herentals reed Mathieu van der Poel al na drie minuten weg van de concurrentie, vrijdag in Mol dulde hij Wout van Aert iets meer dan een kwartier in zijn spoor. Is de wereldkampioen al hersteld van zijn inspanning?

"Ja, eigenlijk wel. Gisteren (vrijdag, nvdr.) was wel een leuke cross, want ik rij wel graag door het zand. Er zijn niet veel echte zandcrossen meer, dus het was fijn om nog eentje te doen", zei de wereldkampioen voor de start.

Opnieuw een demonstratie?

In Antwerpen krijgt Van der Poel meteen een nieuwe zandcross voorgeschoteld. "Het is hier toch helemaal anders dan in Mol, de passages in het zand zijn hier minder cruciaal en ook minder technisch."

Bij zijn vorige twee overwinningen reed Van der Poel dus snel weg, is dat vandaag opnieuw het plan? "Ik zou liever wat minder snel starten, maar dan zullen er wel anderen zijn die de koers hard zullen maken."

"Ik maak op zich nooit een planning voor de wedstrijd dus we zullen wel zien." Maar moet de concurrentie niet meer schrik hebben van Van der Poel? "Dat denk ik niet, maar het moet niet altijd een uur hard gaan."