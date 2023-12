UCI komt met duidelijk nieuws over transfer Uijtdebroeks

De transfer waar de voorbije maand het meest over te doen was? Dat was die van de jonge Cian Uijtdebroeks van BORA - Hansgrohe naar Visma | Lease a Bike. Deze week werd hij voorgesteld bij zijn nieuwe ploeg, maar er hing nog altijd een geurtje rond.

BORA - Hansgrohe hield lange tijd vast aan de renner, maar uiteindelijk vond Cian Uijtdebroeks een vergelijk met zijn Duitse team. Met hulp ook van zijn nieuwe team Visma | Lease a Bike, waardoor het vizier eindelijk richting 2024 kan. Maar alles was wel nog niet geofficialiseerd door de wielrennersbond UCI. Daar kwam op vrijdag eindelijk verandering in. Zij geven aan dat ze kennis hebben genomen van het akkoord tussen Uijtdebroeks en de twee teams. UCI geeft zijn officieel fiat voor de tranfer van Uijtdebroeks "Na ontvangst van de documenten die betrekking hebben op de overeenkomst, en in overeenstemming met de geldende regels, bevestigt de UCI dat Cian Uijtdebroeks zich volgend seizoen bij de Nederlandse ploeg mag voegen", is de UCI duidelijk. De kogel is zo dus eindelijk definitief door de kerk. Er komt zo een einde aan een onduidelijke en onzekere maand voor alle partijen. Uijtdebroeks zelf kijkt al enorm uit naar het nieuwe jaar.





