Belgische vice-wereldkampioen gravel slachtoffer van monsterlijke Van der Poel: "Nooit leuk"

Florian Vermeersch dook in Mol voor het eerst het veld in dit seizoen. Maar door Mathieu van der Poel kon hij de cross niet uitrijden.

Net als vorig jaar was de Zilvermeercross in Mol de eerste cross van het seizoen voor Florian Vermeersch, de vice-wereldkampioen gravel. De renner van Lotto Dstny werkt ook dit jaar in de kerstperiode ook enkele crossen af.

Vermeersch was goed vertrokken in Mol, maar had kort daarna pech doordat zijn ketting eraf viel. "Uiteindelijk kon ik nog naar de twaalfde plaats rijden, maar omdat Mathieu zo outstanding was kon ik niet uitrijden", zegt hij bij WielerFlits.

"Uit koers genomen worden is nooit leuk", zegt Vermeersch nog. Ook omdat hij net na nummer tien Tom Meeusen zat, die wel mocht uitrijden. Maar toch kijkt Vermeersch al uit naar zijn volgende crossen.

Drie crossen na elkaar

Zo staan Heusden-Zolder (27/12), Diegem (28/12) en Loenhout (29/12) op zijn programma. Drie dagen na elkaar, dat zal pittig worden. Dat zijn wel meteen zijn laatste crossen want dan begint zijn voorbereiding op het wegseizoen.