Profetische woorden van Stijn Devolder passen helemaal bij Wout van Aert

Wout van Aert gooide de voorbereiding op 2024 helemaal om in vergelijking met die voor vorig jaar. En daar heeft hij zijn redenen voor.

Wout van Aert liet zich vorig jaar helemaal zien in de koers, maar de grote overwinningen bleven uit, zo zagen ze ook bij De Zondag toen ze een lijstje maakten van zijn ereplaatsen in 2023.

Tweede op het WK veldrijden, derde in Milaan-Sanremo, vierde in de Ronde van Vlaanderen, derde in Parijs-Roubaix, twee keer tweede en twee keer derde in de Ronde van Frankrijk, tweede op het WK op de weg, vijfde op het WK tijdrijden, derde op het EK tijdrijden en tweede op het EK op de weg.

Dat Wout van Aert altijd dat extra procentje miste is wel heel erg duidelijk als je dat lijstje bekijkt. En dus werd er gekozen voor een totaal andere voorbereiding. Geen WK veldrijden en Tour de France, wel de Giro en de Vuelta.

Stijn Devolder sprak daarover profetische woorden in april van dit jaar. “Volgend jaar wacht een nieuwe kans voor Wout”, klonk het. “Ik heb fouten gemaakt waarvan ik dacht dat ik het nooit zou leren, maar op een dag had ik zoveel bagage dat ik beter was dan ik ooit had durven te denken. Op een dag zal Wout ook over die bagage beschikken. Elke nederlaag is een les die je naar de toekomst meeneemt.”

Het kan dus geen kwaad dat Wout van Aert in het veldrijden ook de komende weken een pak slaag krijgt van Mathieu van der Poel. Het zou wel eens de basis kunnen zijn van een schitterend 2024. Hoop doet leven!