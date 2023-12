Mettepenningen heeft bijzonder ambitieus plan met Iserbyt en Vanthourenhout

Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout rijden dit seizoen bijzonder veel crossen. Maar het doel van de twee kopmannen van Pauwels Sauzen-Bingoal is wel duidelijk.

Eli Iserbyt won dit seizoen al zes keer, maar zijn laatste zege dateert alweer van 3 december. Michael Vanthourenhout had één uitschieter met winst op het Europees kampioenschap, maar had na zijn val in Kortrijk last van zijn schouder.

Toch zijn de ambities van Pauwels Sauzen-Bingoal met hun twee kopmannen duidelijk. Iserbyt gaat vol voor eindwinst in de drie klassementen. In de Superprestige en de Wereldbeker staat hij aan de leiding, in de X2O Trofee is hij tweede.

Iserbyt klassementen, Vanthourenhout BK

"Ik zou graag met hem de klassementen winnen en ook in de kampioenschappen goed zijn. Dat is een lastige combinatie, maar we willen dat proberen", zegt Jurgen Mettepenningen bij WielerFlits.

Vanthourenhout is dan hersteld van zijn schouderblessure, ook al is hij nog altijd geen 100%. "Het is zeker geen excuus. Ik ben blij dat het nu weer goed gaat met hem. Er zal wel nog een procentje bij moeten richting de kampioenschappen." Want Vanthourenhout mikt opnieuw op het BK.