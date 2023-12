Ploeg van Bart Wellens ondergaat stevige transformatie en heeft ambitieuze doelstelling

Het veldritteam van Bart Wellens, Circus-ReUz-Technord, ondergaat vanaf 1 januari een transformatie. De ploeg krijgt namelijk een nieuwe hoofdsponsor.

Vanaf 1 januari gaat Circus-ReUz-Technord verder als Charles Liégeois Roastery CX. Gerben Kuypers, Kevin Kuhn, Thijs Aerts, Arne Baers, Lauren Molengraaf en Julie Brouwers zullen vanaf 2024 met een nieuwe sponsor rijden.

Tormans had al in maart van dit jaar afgehaakt als sponsor waardoor de veldrijders dit seizoen onder de vlag van de opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty, Circus-ReUz-Technord, reden.

Waalse hoofdsponsor

Gokbedrijven zoals Circus mogen geen naamsponsor meer zijn door de nieuwe gokwetgeving en dus moest de ploeg op zoek naar een nieuwe sponsor. Met Charles Liégeois Roastery, een Luiks koffiemerk, heeft de ploeg nu weer zekerheid.

En die zekerheid zal er zeker tot eind 2025 zijn, er is nog een optie voor een derde jaar. En met een Waalse hoofdsponsor heeft de ploeg een duidelijk doel. "Als we kunnen, willen we graag een Waalse renner vastleggen", zegt CEO Maxime Segers bij Het Nieuwsblad.

De nieuwe shirts van Charles Liégeois Roastery