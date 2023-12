Gert Verheyen komt met straffe uitspraak over Primoz Roglic

Primoz Roglic ruilt voor volgend jaar Jumbo Visma in voor BORA-hansgrohe. Die move verdeelt het wielerwereldje in twee kampen.

De ‘transfer’ van Primoz Roglic naar BORA-hansgrohe, ook al had hij nog een contract van twee jaar bij Jumbo Visma, deed het nodige stof opwaaien. Het verdeelde de wielerwereld in twee kampen, eentje met voor- en eentje met tegenstanders.

De winnaar van de Giro, een rittenkoers die vooral gekenmerkt werd door het slechte weer en ontzettend veel valpartijen, had amper 14 seconden voorsprong op Geraint Thomas en pakte pas op de voorlaatste dag de leiderstrui.

In het sportjaaroverzicht van HUMO zegt Gert Verheyen dat Roglic hoe dan ook de verdiende winnaar van de Giro was. “Dat ben je toch altijd als je de eerste bent?”, klinkt het bij de voetbalanalist.

Al heeft Verheyen het niet echt meer voor Roglic, maar dat heeft niks met zijn transfer naar BORA-hansgrohe te maken. “Toegegeven, Roglic is wel wat van mijn sympathie verloren sinds het WK in Imola, toen het te veel gevraagd leek om Van Aert te helpen - na alles wat die al voor hém had gedaan.”