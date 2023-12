Kort dag, maar Nieuwenhuis getuigt nadat hij met een gebroken vinger podiumplek rijdt

Joris Nieuwenhuis eindigde de cross in Gavere met een pijnlijke vinger. Dat verhinderde de Nederlander echter niet om in Heusden-Zolder toch derde te worden.

Joris Nieuwenhuis van Baloise Trek Lions moest na de cross in Gavere tot na middernacht in het ziekenhuis blijven. Hij liet er zijn vinger checken na een botsing. Er bleek uiteindelijk een barst in de vinger te zitten.

Dat weerhield hem niet om woensdag opnieuw te crossen in Heusden-Zolder. Met een barst in zijn vinger finishte hij als derde, na Wout van Aert en Eli Iserbyt. Moeilijk gaat dus ook, want crossen met een gebroken vinger is niet bepaald ideaal.

“Ik probeerde dat te accepteren en gewoon door te gaan, op een soort van stoïcijnse manier. Ik kan leven met dit resultaat, want ik zat er ook niet lekker in. Ik maakte te veel kleine fouten, dus ik ben hier ook echt wel blij mee”, klinkt het bij Indeleiderstrui.

“Ik heb er toch wel last van gehad, het deed zeer. Ik denk dat ik geen slechte cross gereden heb, gezien mijn vinger. In die afdaling zaten van die gaten en dat deed echt wel pijn, maar zo lang de benen nog meer pijn deden was het goed. Ik had de focus, die benen deden uiteindelijk meer pijn dan mijn vinger.”