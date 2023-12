Nathan Van Hooydonck moet er niet van weten: "Te pijnlijk"

Nathan Van Hooydonck moest dit jaar noodgedwongen stoppen met koersen. Hij had een ongeval en daardoor kwamen hartproblemen aan het licht.

Een zwaar ongeval van Nathan Van Hooydonck betekende uiteindelijk het einde van zijn carrière als profwielrenner, nadat bleek dat hartproblemen de oorzaak worden. Hij staat echter zeer positief in het leven richting de toekomst, ook al is het zeer moeilijk.

“Er zijn ook dagen waarop ik liever in bed zou blijven liggen en die laat ik ook toe. Als ik me zo voel, dan is het zo. Maar ik probeer dingen te doen die ik leuk vind”, vertelt hij aan Sporza.

“Misschien ga ik wel te snel en moet ik over paar maanden gas terugnemen, maar voorlopig probeer ik te kijken naar wat de toekomst kan brengen. Veel mensen benaderen me en dan denk ik na of dit of dat iets is voor me. Binnen het wielrennen blijven is mijn comfortzone, maar buiten de koers is het echte leven.”

Hij beseft nu ook maar al te goed welk leventje hij had. “Wij zijn rotverwend als renner, alles wordt voor ons gedaan. We doen de opofferingen omdat we het graag doen. Maar buiten het wielrennen spreken zoveel zaken me aan en ik wil uitzoeken of die bij me passen.”

Iets in het wielrennen doen, daar lijkt de tijd echter nog niet rijp voor. “Ik denk wel dat het nog te pijnlijk is momenteel. Ik kijk bewust niet naar sociale media nu die jongens op stage zijn. Dat is niet fijn. Ik zit thuis en ik had daar moeten zitten. Het is nog te vroeg en daar is niets mis mee.”