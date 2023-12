Wout van Aert legt zelf heel erg duidelijk de grens vast

Wout van Aert won woensdag de cross in Heusden-Zolder. Hij blijft heel erg duidelijk stellen waarover het voor hem gaat.

Een fikse som aan startgeld, maar vooral belangrijke trainingskilometers in de benen. Dat is waar het Wout van Aert deze winter om gaat in het veldrijden.

“Dit is een trainingsblok met veel hoge intensiteit”, vertelt hij na zijn zege in Heusden-Zolder aan Het Laatste Nieuws. “Vergeleken met de traditionele opbouw richting het voorjaar van de andere wegrenners, doe ik dat al vroeg.”

Het verschil is groot. “Zij zijn nog volop bezig met omvang trainen en voegen die intensiteit pas later toe. Mijn lichaam is het gewend om deze trainingen nu al te doen. Ik meen dat dit voor mij de beste training is.”

Het is de grens opzoeken op dit moment. “Een uur lang afzien en door de pijn rijden. Je hebt constant het gevoel dat je rustiger wil rijden, maar dat kan niet, want dan versnelt er weer een andere renner. Je rijdt constant tegen de limiet aan.”

“Al blijft het wel oppassen voor overdaad”, geeft hij nog mee. “Als je te veel crost, komt er te veel vermoeidheid in de benen. Voor mij is het een bewuste keuze om in deze week van vijf crossen op een rij, er drie uit te kiezen.”