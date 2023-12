Eindelijk nog eens prijs voor Sanne Cant! Belgisch kampioene beste modderduivel in Loenhout

Sanne Cant heeft voor het eerst in twee jaar nog eens een cross gewonnen dat geen BK is. De Belgische kampioene was de beste in Loenhout.

Er wordt deze week vijf dagen op rij in het veld gereden, Loenhout was al dag vier. Maar doordat de cross niet tot een klassement behoort, was het deelnemersveld bijzonder beperkt. Vooral bij de vrouwen. De Nederlandse toppers zoals Van Empel, Pieterse, Alvarado en Brand stuurden allemaal hun kat. Sanne Cant was er wel, zij kreeg concurrentie van de Nederlandse Manon Bakker en de Tsjechische Kristyna Zemanova. Cant kan nog eens juichen De drie reden al snel af van de rest, Cant wachtte wel even af. Maar de Belgische kampioene kwam toch onder stoom en in de tweede van vier rondes knalde ze eerst Bakker en daarna Zemanova uit het wiel op een modderstrook. Cant breidde haar voorsprong steeds meer uit en reed zo naar haar eerste zege sinds 2 oktober 2021, de Belgische kampioenschappen buiten beschouwing gelaten. En daar was Cant uiteraard bijzonder blij mee, na de finish vloeiden de tranen dan ook.