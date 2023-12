Emotionele Sanne Cant blijft op dezelfde nagel kloppen: "Mensen zullen het toch niet weten"

Sanne Cant heeft in Loenhout eindelijk nog eens kunnen zegevieren. Voor de Belgische kampioene een bijzonder emotioneel moment.

De emoties werden de 14-voudige Belgische kampioene even te veel na de finish. "Het was lang geleden dat ik een cross had gewonnen, dus dit doet dan ook heel veel deugd", zei ze in het flashinterview na haar zege.

"Ik wilde graag winnen, maar ik was een van de weinigen die drie veldritten na elkaar reed. Ik stond dan ook met twijfels aan de start, want het was gisteren best laat na de cross in Diegem."

Na enkele moeilijke jaren, deed de zege deugd voor Cant. "Het was voor iedereen best moeilijk sinds de jeugd is opgestaan. Ook Alvarado en Brand hebben het moeilijk gehad. Ik was niet de enige in dat straatje. Ik ben heel blij dat het vandaag gelukt is."

Belgisch kampioenschap

Cant wordt zo opnieuw een van de topfavorieten voor het BK, maar ze maakte al duidelijk dat een 15de Belgische titel geen thema is voor haar. "Ik sta elk jaar als favoriet aan de start, dat zal dit jaar niet anders zijn."

"Mijn wereldtitels en Europese titels zijn nog altijd het belangrijkst. Ik heb nu 14 Belgische titels op een rij, 15 zou nog mooier zijn. Maar het zal niets veranderen. Als je het over enkele jaren aan mensen vraagt, zullen ze het niet meer weten."