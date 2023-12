Pakt Van der Poel nog eens uit in Loenhout? "Hij is de publiekstrekker, maar..."

Vrijdag in Loenhout staat de laatste Belgische cross van 2023 op het programma. Mathieu van der Poel is de grote blikvanger.

Loenhout behoort tot de Exact Cross en is dus geen onderdeel van een klassement. Heel wat toppers haken dus af, omdat er zaterdag ook nog de Wereldbeker in Hulst op het programma staat.

"Mathieu van der Poel is de publiektrekker. Maar er komt nog een pak mooi volk aan de start zoals Niels Vandeputte en Toon Vandebosch", zegt Erwin Vervecken van organisator Golazo bij Belga.

Er staan ook enkele wegrenners zoals Zdenek Stybar, Florian Vermeersch en Gianni Vermeersch aan de start in Loenhout. Ook de Brit Cameron Mason en de Spanjaarde Felipe Orts zijn er vrijdag bij.

Uitgelezen kans voor Cant?

Bij de vrouwen is het deelnemersveld ook beperkt. Sanne Cant staat wel aan de start en neemt het op tegen Manon Bakker, Leonie Bentveld, Anna Kay, Kristyna Zemanova en Lauren Molengraaf.

"Het parcours van de Azencross ligt er door de regenval modderig bij. Traditioneel zijn er de lusjes rond het voetbalterrein en de festivalweide. We hoeven in Loenhout niet aan de omloop te schaven. Die is al enkele jaren dezelfde en die is goed."