🎥 Mathieu van der Poel spuwt naar boeroepers: "Het is genoeg geweest!"

Mathieu van der Poel heeft in Hulst voor de zevende keer op rij gewonnen dit seizoen. Maar een spuwincident in de laatste ronde overschaduwde die zege wel.

Dat Mathieu van der Poel voor de zevende keer op rij won in Hulst, zal wellicht ondergesneeuwd raken onder een spuwincident met het publiek in de laatste ronde. De wereldkampioen had het helemaal gehad.

"Wat er gebeurd is? Niets", antwoordde Van der Poel in het flashinterview. "Het gaat om een aantal boeroepers. Daar ben ik ook klaar mee." Het gebeurde niet alleen op die bewuste fase, het begon al tijdens de opwarming.

Van der Poel had ook een duidelijke boodschap voor de boeroepers. "Dan kan je beter thuisblijven. Ik heb het wel gehad met dat boegeroep. Wat ze riepen? Dat kan je hen beter zelf vragen. Ik zal het niet herhalen."

Ook in Gavere kreeg Van der Poel al boegeroep over zich heen. "Het hoort niet thuis in de sport, voor niemand. Na een tijd is het genoeg geweest, ook voor mij", besloot de Nederlander.