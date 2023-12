Walgelijk! Mathieu van der Poel geeft dé reden waarom hij spuwde naar het publiek

Mathieu van der Poel heeft tijdens de laatste ronde van de Wereldbeker in Hulst gespuwd in het publiek. Het is nu ook duidelijk waarom hij dat deed.

Net als in de Wereldbeker in Gavere kreeg Mathieu van der Poel tijdens de Wereldbeker in Hulst boegeroep over zich heen. In Gavere reageerde de wereldkampioen niet, maar in Hulst deed hij dat wel.

Van der Poel spuwde in de laatste ronde richting een paar fans en in het flashinterview werd duidelijk dat de Nederlander er genoeg van had. "Het gaat om een stel boeroepers. Daar ben ik ook wel klaar mee."

Urine en bier

"Het gebeurde vandaag continu, tijdens de opwarming al", zei de Nederlander nog. Maar wat de toeschouwers in kwestie precies deden, daar wilde Van der Poel in het flashinterview niet op ingaan.

Maar op sociale media kwam er wel snel duidelijkheid. "Belgische 'fans' gooiden urine en bier naar hem. Ik stond naast hen", zegt iemand op X. Van der Poel retweette de post en bevestigde zo dat hij wel degelijk iets over zich heen kreeg.

"Ik weet niet precies wat er in de bekers zat, maar ik ben wel met van alles en nog wat geraakt", bevestigde de wereldkampioen ook bij In de Leiderstrui.