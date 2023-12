Wout van Aert spreekt zich scherp uit over boegeroep voor Mathieu van der Poel

Wereldkampioen Mathieu van der Poel was helemaal klaar met enkele toeschouwers die hem uitgejouwden in Hulst. Van der Poel spuwde in de laatste ronde richting hen.

Na de Wereldbeker in Hulst verklaarde Mathieu van der Poel dat hij al een seizoen boegeroep over zich heen krijgt van enkelingen. Dat was duidelijk hoorbaar in Gavere, maar ook in Hulst misdroegen enkelen zich.

Al bij de verkenning kreeg Van der Poel boegeroep over zich. En dat was niet het enige. De wereldkampioen kreeg ook de inhoud van enkele bekers, wellicht gevuld met urine of bier, op zich gegooid.

Van Aert steunt Van der Poel

Wout van Aert kreeg niets mee van het incident, hij reed op dat moment op de vijfde plaats. Maar hij steunt Van der Poel wel. "Mensen die boe komen roepen, kunnen beter niet komen", zei Van Aert bij Het Nieuwsblad.

Over het spuwen zelf kon Van Aert niet veel zeggen, maar hij kent Van der Poel wel als iemand die zich heel goed kan beheersen. En dus moet er zeker wel iets aan de hand geweest zijn, stelde Van Aert nog.