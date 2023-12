Zeldzame offday dwingt Iserbyt tot opgave in Hulst: dit was er aan de hand en zijn de gevolgen

Eli Iserbyt rijdt al een heel seizoen op een bijzonder hoog niveau, maar in Hulst liep het helemaal niet. Uiteindelijk gaf de leider in de Wereldbeker ook op.

Net als heel wat veldrijders de Wereldbeker in Hulst al de vierde cross deze week voor Eli Iserbyt. Dinsdag in Gavere werd hij zesde, woensdag in Heusden-Zolder tweede en donderdag in Diegem derde.

Na de cross in Diegem verklaarde Iserbyt dat hij misschien wel in de vorm van zijn leven zat, maar daar was in Hulst niet van te merken. Iserbyt begon nog wel goed aan de wedstrijd en reed zelfs even op kop, maar zakte nadien weg.

Op een gegeven moment reed Iserbyt zelfs niet meer in de top twintig en de leider in de Wereldbeker gaf uiteindelijk op. "De dokter is erbij en blijkbaar had hij een hele hoge polsslag tijdens de wedstrijd", zei Paul Herygers bij Sporza. Dat kan wijzen op een beginnende ziekte.

Klassement Wereldbeker

En de opgave van Iserbyt heeft ook gevolgen voor de stand in de Wereldbeker. Eerste achtervolger Joris Nieuwenhuis komt tot op 35 punten, Ronhaar op 37 punten en Van der Haar op 38 punten.

Er staan nog drie manches op het programma, in één manche zijn er maximaal 40 punten te verdienen. Iserbyt heeft dus nog een ruime voorsprong, maar er mag ook niets meer fout lopen voor hem.