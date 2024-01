Fan van Van Aert, Van der Poel of een andere renner? Sven Nys heeft voor hen een duidelijke boodschap

Twee dagen na het spuwincident van Mathieu van der Poel in Hulst duiken de crossers opnieuw het veld in. Sven Nys hoopt alleszins niet dat het zich nog eens herhaalt.

Op nieuwjaarsdag verzamelen de renners traditioneel in Baal voor de Grote Prijs Sven Nys. "In principe blijft het nieuwjaarsfeest hier altijd binnen de perken", zegt Nys bij Sporza. "Er is wel wat controle door stewards en er is ook de sociale controle van de mensen onder elkaar."

Dat er af en toe iets negatiefs wordt geroepen, hoort er volgens Nys dan ook bij. Maar hij hoopt dat het allemaal binnen de perken blijft en alles goed kan verlopen in Baal, om er een sportief feest van te maken.

Gezond verstand

"Er is veel gesensibiliseerd. Er is gevraagd aan de mensen om enkel voor hun eigen renner te supporteren en het binnen de perken te houden als het om een renner gaat waar je minder fan van bent."

Nys hoopt dat iedereen zijn gezond verstand zal gebruiken en dat er respect is voor de renners die een uur lang door het slijk ploeteren.