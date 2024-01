Ferme belofte Thibau Nys voor eerste clash dit jaar met Van der Poel, Van Aert en Pidcock: "Gaan we niet meer doen"

Voor iedereen is 1 januari 2024 een feestdag, maar voor Thibau Nys nog een tikkeltje meer. Meteen in zijn eigen Baal mogen crossen tegen kleppers als Van der Poel, Van Aert en Pidcock: wat wil een mens nog meer?

Het doet ook terugdenken aan zijn eerste deelname in Baal als prof, inmiddels een jaar geleden. Geen fijne herinnering, want Nys moest toen opgeven. "Alles draaide in de soep. Ik had een slechte dag, stootte daarna nog eens mijn pols tegen een paaltje, … Allemaal heel vervelend. Maar opgeven in Baal, dat gaan we niet meer doen."

Nys is duidelijk op de website van X2O Trofee en haalt ook zijn opgave in zijn meest recente wedstrijd in Diegem aan. "Ondanks die val houd ik een goed gevoel over aan Diegem. Het was de eerste keer in een aantal weken dat ik me zo goed voelde. Ik zat goed in de wedstrijd en had veel controle. Dat geeft vertrouwen."

BESEF BIJ NYS OVER STERKTE CONCURRENTIE

Gelukkig is het licht op groen gezet om voor eigen volk van start te gaan op nieuwjaarsdag. Wordt er gedroomd van winst in Baal? "Als je kijkt naar wie er aan de start staat, dan zal het nog niet voor dit jaar zijn", lacht Nys. "Ik hoop vooral mijn niveau te halen."

Alles mag, niets moet: dat is zowat zijn opvatting. "Word ik negende, dan zal ik daar tevreden mee zijn. Kan ik meestrijden voor het podium, dan is dat mooi meegenomen. Ooit hoop ik de wedstrijd wel eens te winnen, maar nu kijk ik er vooral hard naar uit om voor eigen volk te crossen."