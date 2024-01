Zdenek Stybar hakt dan toch de moeilijke knoop door en pakt bij begin van 2024 uit met een verrassend plan

Een gelukkig 2024, iedereen! Wie er ook nog het beste van wil maken, is Zdenek Stybar. Met een plan dat toch een opvallende constructie omvat.

Het leek erop dat Zdenek Stybar het jaar in zou gaan met nog een moeilijke knoop om door te hakken. Een nieuw contract bij wegploeg Jayco AlUla zat er niet meer in, maar de Tsjech zinspeelde toch op een mogelijk verderzetten van zijn carrière.

Ondertussen werkte de drievoudig wereldkampioen veldrijden de voorbije weken enkele crossen af. In een persbericht is nu duidelijk gemaakt wat de plannen zijn. Stybar gaat de fiets wel degelijk aan de haak hangen, maar zal eerst nog het huidige veldritseizoen volledig afwerken.

STYBAR ZWAAIT AF IN TABOR

Om dat te kunnen doen, richt de 38-jarige renner nog voor enkele maanden een eenmansploeg op, wat hem in staat zal stellen om in een wit-zwart shirt aan de start van veldritten te verschijnen. Er is een akkoord gevonden met Ridley om hem hiervoor een crossfiets aan te reiken. Zijn laatste koers wordt het WK veldrijden in Tabor op 4 februari.