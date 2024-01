Niet enkel Mathieu van der Poel werd in Hulst aangevallen

Mathieu van der Poel werd in Hulst onheus aangepakt. Maar hij was niet de enige die niet ongeschonden uit de cross kwam.

Mathieu van der Poel kon duidelijk niet leven met hoe hij aangepakt werd door bezoekers van de cross in Hulst en liet dat ook duidelijk maken.

Maar Van der Poel was niet alleen. Ook twee fotografen deelden in de brokken tijdens de cross van Hulst. Beiden werden door toeschouwers in het water geduwd, met alle gevolgen van dien voor hun dure apparatuur.

De spanningen tussen het publiek enerzijds en renners en andere personen die in het proces van de koers betrokken zijn lopen duidelijk op, al dan niet met alcoholverbruik als oorzaak.

Eén van de twee betrokken fotografen zag materiaal ter waarde van maar liefst 15.000 euro letterlijk in het water vallen. Gelukkig heeft hij een verzekering voor schade aan zijn materiaal, maar de manier waarop dat gebeurde is niet correct.

Met 20.000 fans in Hulst zou het veel beter zijn dat er voor de fotografen een aparte zone is, niet toegankelijk voor het publiek, waar zij hun ding kunnen doen. De huidige omstandigheden maken het moeilijk om hun werk te doen.