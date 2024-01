Tim Wellens heeft duidelijke boodschap over zijn contract dat ten einde loopt

Tim Wellens is aan zijn laatste jaar bij Team UAE Emirates begonnen. Het is uitkijken of hij nog een nieuwe deal uit de brand sleept.

Tim Wellens is nog niet klaar met de wielersport. Ondanks zijn leeftijd wil hij nog eventjes doorgaan en liefst van al bij zijn huidige werkgever UAE. “Je contractjaar ingaan is normaal gezien altijd belangrijk”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Alleen ben ik hier graag en heb ik de indruk dat ook de ploeg tevreden is.” De onderhandelingen zijn ondertussen opgestart. “Dus ja, we zijn in gesprek over een nieuw contract. Ik ben de 30 intussen gepasseerd, ik hoef me niet meer te bewijzen. De ploeg weet echt wel wat ze aan me heeft. Ook dat is een fijn gevoel.” Het feit dat Wellens, door de afwezigheid van Pogacar, kopman is voor heel wat klassiekers, toont dat de ploeg nog duidelijk in hem gelooft. Al beseft Wellens ook dat het moeilijk wordt om daar potten te breken. “Ik ben realistisch genoeg om te weten dat renners als Van Aert en Van der Poel in die wedstrijden veel sterker gaan zijn dan ik. Mijn winstkansen zijn een enorm stuk kleiner, maar iedereen die aan de start staat, heeft op papier een kans om te winnen, toch?”, klinkt het nog.