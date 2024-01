Tim Wellens staat in 2024 voor een nieuwigheid: "Zelf niet om gevraagd"

Tim Wellens wordt in 2024 één van de kopmannen bij UAE Team Emirates in het voorjaar. En daar zit op zijn 32ste nog een primeur bij.

Net als de voorbije twee jaar begint Tim Wellens zijn seizoen in 2024 in Spanje. De Ronde van Murcia is op 10 februari zijn eerste koers van het jaar. Daarna rijdt hij de Clasica Jaen (12/02) en de Ruta del Sol (14/02-18/02).

Daarna komt Wellens naar België voor het openingsweekend met de Omloop Het Nieuwsblad (24/02) en Kuurne-Brussel-Kuurne (25/02). In de Strade Bianche en Milaan-Sanremo rijdt Wellens dan in dienst van Pogacar.

Eerste keer Parijs-Roubaix

Daarna keert Wellens terug naar België, waar hij samen met Nils Politt kopman is in de E3 Saxo Classic, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Vervolgens rijdt Wellens voor het eerst Parijs-Roubaix.

"Daar heb ik niet zelf om gevraagd, maar het zit in mijn pakket", lacht Wellens bij Het Nieuwsblad. "Ik kijk er wel naar uit. Het gaat een ervaring zijn. Een mooie koers om te ontdekken. Riskant, ook maar het is veruit mijn laatste wedstrijd voor de Tour."