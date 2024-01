Van der Poel helpt Iserbyt een handje, Van der Haar snapt er niets van: "Dat is toch verrot"

Eli Iserbyt wilde dit seizoen voor de eindzege gaan in de drie klassementen, maar mag na Baal toch nog een beetje hopen. Lars van der Haar denkt er het zijne van.

Na zijn offday in Hulst besloot Eli Iserbyt om de crossen in Baal en Koksijde te schrappen. Die twee crossen behoren allebei tot de X2O Badkamers Trofee, een klassement dat op basis van tijd wordt opgesteld.

Doordat Iserbyt niet startte in Baal, krijgt hij vijf minuten extra aangerekend. Niet op iedereen of op de leider, maar wel op de winnaar van die wedstrijd. Mathieu van der Poel ging zo tekeer dat Iserbyt niet veel tijd verloor.

Van der Poel helpt Iserbyt

Voor Baal was de achterstand van Iserbyt op Van der Haar 9 seconden, nu is dat opgelopen naar 1'36". De voorsprong van Van der Haar is dus niet met vijf minuten gegroeid, maar slechts met anderhalve minuut.

"Met een Mathieu die zo rondrijdt, verliest Eli maar anderhalve minuut. Op sommige jongens verliest hij maar een paar seconden. Eli staat nog voor Cameron (Mason, nvdr.), kun je nagaan? Dat is toch verrot, het is de omgekeerde wereld", zegt hij bij In de Leiderstrui.