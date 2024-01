Wout van Aert spreekt klare taal over crossen 'op zijn beste parcours' tegen Van der Poel

Er is duidelijk geen twijfel meer. Wout van Aert zal Mathieu van der Poel deze crosswinter niet meer kloppen.

In de eerste crossen dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert tegenover elkaar stonden werd nog geopperd dat onze landgenoot in de modder de Nederlander wel zou kunnen kloppen, maar dat is duidelijk niet zo gebleken.

Ook in het diepe slijk reed Van der Poel iedereen, inclusief Van Aert, in de vernieling. “Op een gegeven moment pakt Mathieu uit met een versnelling en dan moet ik even naar adem happen en mijn eigen tempo zoeken. Dat was weer hetzelfde”, klonk het achteraf.

“Ik heb de afgelopen crossen al beter gereden en ik voelde mij misschien niet helemaal fris. Ik kon op zich makkelijk die tweede plaats halen, alhoewel het nog steeds afzien was. Ik verschoot vooral van die versnelling van Mathieu. Chapeau.”

Zelfs de modder kan hem niet helpen. “Mathieu is gewoon niet voor niets wereldkampioen, die altijd de beste crosser geweest is. Een parcours waar ik nu ineens veel beter ben, dat moeten ze nog uitvinden.”

Na de cross in Koksijde trekt Van Aert naar Spanje. “Daar kijk ik wel naar uit en tussendoor ook nog een weekendje rust. Het is toch best een intensieve periode geweest, met veel crossen. Ik hoop in Koksijde nog een mooie wedstrijd te rijden, daar kijk ik wel naar uit.”