Cross in Koksijde neemt extra maatregelen om massa toeschouwers in toom te houden

Donderdag staat in Koksijde de Vlaamse Duinencross op het programma. De organisatie neemt extra maatregelen om incidenten met toeschouwers te voorkomen.

Sinds het spuugincident van Mathieu van der Poel in Hulst zijn organisatoren extra op hun hoede voor toeschouwers die zich misdragen tijdens de cross. Ook donderdag in Koksijde nemen ze daarom extra maatregelen.

Zo zet de organisatie meer agenten in burger in en zullen er ook drones in de lucht worden gestuurd om de toeschouwers extra in de gaten te houden tijdens de Vlaamse Duinencross. Renners kunnen ook zelf iemand verwittigen als ze iets opmerken tijdens de verkenning.

Een feest van maken

"We kunnen niet alles vermijden, maar gaan er alleszins het beste van maken", zegt burgemeester Marc Vanden Bussche bij VTM Nieuws. "Als het fout loopt, denk ik dat er ook sociale controle zal zijn. Daarna kunnen onze mensen het overnemen."

Maar in Koksijde weten ze ook hoe ze met veel publiek moeten omgaan. Tijdens het WK veldrijden in 2012 ontving het maar liefst 63.000 toeschouwers. "In Koksijde weten we hoe de organisatie van zo'n cross in elkaar zit. De meeste mensen willen er ook gewoon een feest van maken."