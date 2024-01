Tim Wellens ontkent het in alle toonaarden en deelt prikje uit aan ploeg van Wout van Aert

Tim Wellens moet dit vorig jaar de Tour missen nadat hij niet op tijd fit geraakte na zijn val in de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar hoopt hij de selectie wel te halen én Visma-Lease a Bike het vuur aan de schenen te leggen.

UAE Team Emirates en Tadej Pogacar beten de voorbije twee jaar in zand tegen Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard in de Tour. In 2024 hoopt de ploeg uit de Emiraten dat ze opnieuw kunnen meedoen voor eindwinst.

De ploeg zet daarvoor al zijn grote kanonen in, want naast Pogacar staan ook Ayuso, Almeida, Yates, Soler, Sivakov, Politt en Wellens op de voorlopige startlijst. Hopen ze daarmee Visma-Lease a Bike aan het wankelen te brengen?

Visma-Lease a Bike tactisch niet beter

"Ik denk niet dat we Visma-Lease a Bike uit evenwicht moeten brengen. Gewoon het plan van Matxin (sportief manager, nvdr.) volgen. Hij is een meestertacticus", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad.

De ploeg van Pogacar wordt soms wel een gebrek aan tactisch vernufd verweten. Maar dat is volgens Wellens niet zo. Hij was bij alle tactische besprekingen voor de Tour aanwezig en alles kwam in de eerste twee weken uit zoals gepland.

Pogacar kon het verschil met Vingegaard toen beperken tot enkele seconden. "Ik kan zo echt wel ontkrachten dat alles bij Visma-Lease a Bike veel minutieuzer is uitgestippeld dan bij ons."