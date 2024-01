Dat zou wat zijn: Toon Aerts droomt meteen van een stunt van jewelste

Toon Aerts telt stilaan af naar zijn comeback op 17 februari in Sint-Niklaas. En hij steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken.

Nu zijn dopingschorsing van twee jaar bijna afloopt, kan Toon Aerts stilaan de dagen beginnen aftellen. Op 16 februari is het zover, een dag later kan hij al meteen zijn eerste veldrit van het seizoen rijden in Sint-Niklaas.

En Aerts wil er bij zijn rentree meteen staan. Deze zomer stopte hij met zijn tijdelijke job als leerkracht om zich weer volop te kunnen focussen op het trainen. Sinds oktober is hij volop aan het trainen om er meteen te staan.

Meteen stunten bij comeback?

Wat kunnen we van hem verwachten? "Ik mis nog wat wedstrijdritme, dus daar heb ik nog wat vraagtekens bij", zegt hij bij Sporza. Fysiek is er wel geen probleem, Aerts kan al een uur voluit gaan.

Stiekem droomt hij dan ook van een stunt. "Ik zal niet vanaf mijn eerste cross meedoen voor de winst, al hoop ik stiekem van wel". Maar Aerts is ook realistisch voor de drie crossen die hij dit seizoen nog rijdt.

"Laat me eerst enkele maanden wat punten sprokkelen om naar voor te schuiven in de startvolgorde." Door zijn schorsing heeft Aerts geen UCI-ranking meer en zal hij altijd vanop de laatste startrij moeten vertrekken.