De knoop doorgehakt: wereldkampioene Fem van Empel volgt het voorbeeld van Wout van Aert

Wereldkampioene Fem van Empel last opnieuw een rustperiode in. De Nederlandse komt de komende tijd niet in actie.

Fem van Empel boekte in Koksijde haar 14de zege van het seizoen in 16 wedstrijden. De wereldkampioene reed al in de eerste ronde weg en won uiteindelijk met 39 seconden voorsprong op Brand en Alvarado.

Drukke periode

Maar de zege in Koksijde is voorlopig de laatste zege voor Van Empel. Ze schrapt zondag de Wereldbeker in Zonhoven en het Nederlands kampioenschap van volgende week in Hoogeveen. De weg ligt dus open voor Puck Pieterse.

"Het is een drukke, maar hele mooie periode geweest", zegt Van Empel op de ploegwebsite. "De tijd is nu gekomen om wat tijd te nemen om wat beter te herstellen en goed op te bouwen naar wat nog komt."

Net als Wout van Aert vertrekt Van Empel op 8 januari op stage naar Spanje. De eerstvolgende cross van de wereldkampioene is pas op 21 januari in Benidorm. Welke crossen ze daarna nog zal rijden als voorbereiding op het WK in Tabor is nog niet duidelijk.